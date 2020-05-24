Экс-наставник молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин, который в начале мая уступил этот пост Игорю Ларионову, может продолжить работу на самом высоком уровне: инсайдеры прочат ему место главного тренера питерского СКА. Брагин входит в штаб красно-синих с января 2020 года.

Экс-наставник молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин, который в начале мая уступил этот пост Игорю Ларионову, может продолжить работу на самом высоком уровне: инсайдеры прочат ему место главного тренера питерского СКА. Брагин входит в штаб "красно-синих" с января 2020 года.СКА – двукратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный обладатель Кубка Континента и трижды за последние годы был бронзовым призером турнира Континентальной хоккейной лиги. В этом незавершенном сезоне армейцы стали вторыми в Западной конференции и победили "Витязь" (4:0 в серии) в первом раунде плей-офф.Теперь, по информации источников из клуба, нынешний тренер СКА Алексей Кудашов покинет команду по семейным обстоятельствам и руководство сделало предложение Брагину. 63-летний специалист, по сведениям инсайдеров, ответил согласием.