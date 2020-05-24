24.05.2020

2020-05-24 14:45:03

Во Владимире матери не выдали тело сына для похорон

Во Владимире матери не выдали тело сына, чтобы похоронить

Умершего предали земле без ведома, согласия и присутствия родственников.

Женщина тяжело переживала пропажу сына без вести, однако, когда ее тело было найдено не смогла достойно с ним попрощаться из-за бюрократических проволочек и элементарного бездушия должностных лиц.

Пока шла организованная следственным отделом по Ленинскому району Владимира доследственная проверка женщине сказали в морге Бюро судмедэкспертизы, что тело сына для захоронения выдадут после получения результатов экспертизы ДНК и разрешения следователя.

А когда она представила разрешение, то узнала, что ее сын уже захоронен, как неизвестный мужчина.

К дисциплинарной ответственности привлечены ряд сотрудников УМВД России по г. Владимиру. А октябрьский райсуд областного центра пришел к выводу о взыскании с УМВД России по Владимирской области, МВД России морального вреда. Требования истицы удовлетворены в частично. Облстной суд апелляционную жалобу ответчика – отклонил.

Сумма компенсации маорального вреда пресс-службой райсуда осталась неназванной.