24.05.2020

2020-05-24 11:10:04

Во Владимире мусульмане празднуют Ураза-байрам в кругу семьи

Началом мусульманского поста была пятница 24 апреля, последний день поста - 23 мая, праздник Ураза-байрам - 24 мая.

«В этом году праздник проходит не так, как мы привыкли. К сожалению, мы не можем приветствовать друг друга с искренней радостью в стенах мечети, вместе совершить праздничную молитву, - говорится в поздравлении Азата хазрата Мунавирова правоверных с праздником Ураза-байрам от имени Духовного управления мусульман Владимирской области. - Надеюсь, в скором времени Аллах избавит нас от этой напасти – короновируса, и уже следующий праздник мы встретим в добром здравии”.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 20 марта в мечети города Владимира приостановлено посещение и проведение всех массовых мероприятий - пятничных молитв, таравих-намазов, ифтаров. В том числе и праздничного намаза, который продится только в соборной мечети города с участием имама, муэдзина и служащего мечети.

Всем остальным мусульманам было рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме на сайте праздничную проповедь имама местной соборной мечети и самостоятельно совершить дополнительный намаз.