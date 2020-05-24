Этот вопрос обсудили в правительстве региона

Губернатор Владимир Сипягин и представители гостинично-туристического бизнеса обсудили снятие ограничений с отрасли.Владимирская область – туристически привлекательный регион, поэтому в период пандемии коронавируса данная отрасль понесла серьезные потери. Порядка 6,3% оставшихся без работы людей – это сотрудники гостиниц и общепита.«Государство работает над тем, чтобы обеспечить предпринимателям поддержку в это непростое время. На федеральном и региональном уровне сделано немало, и обязательно продолжим наращивать поддержку этой отрасли», – сказал глава региона и добавил, что на уровне области также предпринят ряд поддерживающих мер.1 июня завершается период ограничений по бронированию и заселению граждан в места размещения. Поэтому в регионе разработали порядок постепенного снятия ограничений.Выход из текущей ситуации будет осуществляться в пять этапов. Сначала после снятия режима всеобщей изоляции откроют санаторно-курортные комплексы, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением. Также в первую волну попадут рестораны. Однако для них будут действовать санитарно-эпидемические правила и необходимость соблюдения дистанции. Разрешат и индивидуальные турпоездки.К путешественникам на первом этапе будет предъявляться ряд требований. Необходимо будет:– иметь справку об отсутствии COVID-19 при заселении в отель, санаторий и т.д.;– соблюдать масочный режим и носить перчатки в транспорте и общественных местах и туристам, и работникам организаций;– обеспечить наличие санитарайзеров в общественных помещениях;– каждый день измерять температуру гостям и работникам турорганизаций. В случае выявления заболевания коронавирусом закрывать организацию на карантин;– регулярно тестировать работников организаций, не реже раза в три недели.Также необходимо будет соблюдать все требования к размещению в одноместных и семейных номерах, проводить дезинфекцию, помнить о дистанции. Бассейны, СПА и термальные комплексы пока что останутся закрытыми, а детские и развлекательные комнаты будут доступны для персонального посещения. Все развлечения – в бесконтактной форме.