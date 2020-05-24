24.05.2020

2020-05-24 17:25:05

Во Владимирской области трассу М-12 построят в два раза быстрее

Трассу М-12 между Москвой и Казанью планируют построить в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он потребовал ускорить реализацию масштабного проекта. Марат Хуснуллин еще раз обратил внимание на значимость будущей М-12 для всей страны: " Коридор «Европа - Западный Китай" - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России».

Вице- премьер напомнил, что строительство федеральных дорог - один из национальных проектов, цель которых, в том числе, придать новый импульс развития тем регионам, по которым они проходят. Протяженность участка трассы по Владимирской области - чуть более 200 километров. Основная часть трассировки уже согласована. Большая часть пожеланий учтена. Возражения до недавнего времени были только при прохождении 26 км, в основном, по территории Судогодского района. При обсуждении проекта у жителей этого района были вопросы, связанные со сносом домов. Все замечания проектировщики тщательно изучили и предложили новый вариант прохождения трассы, который позволяет не сносить семь жилых домов в деревне Гридино и максимально удалить дорогу от других населенных пунктов.

При разработке проекта специалисты предусмотрели решение целого комплекса проблем: от минимизации влияния на экологическую обстановку до сохранения ранее существующей транспортной инфраструктуры. Когда строится современная трасса, то при проектировании одним из основных требований является сохранить все сложившиеся местные коммуникации, то есть там, где идёт муниципальная, региональная трасса, она там должна остаться. Там, где привыкли ходить местные жители, должен быть пешеходный переход, там, где привыкли гнать скот, - проход для скота, учтены и пути миграции диких животных.

Большая дорога ни в коем случае не нарушит уклад и экологию. Современные технологии позволяют «вписать» дорогу в окружающую среду без ущерба для природы. В частности, трасса будет оборудована линейными очистными сооружениями для очистки поверхностных сточных вод. В них вода проходит очистку не только от возможных примесей бензина, масла, но и обеззараживается с помощью специальных ультрафиолетовых ламп. Обязательное наличие площадок отдыха с урнами исключит появление мусора на обочине. А уровень шума снизят шумозащитные экраны. Такие дороги не имеют пересечений в одном уровне, все пешеходные переходы – надземные. Поток машин едет равномерно, что снижает количество выхлопов в атмосферу.

И это не все плюсы новой дороги. Экономика Владимирской области также получит новые возможности: это новые рабочие места, продвижение туристической отрасли, разгрузка существующей, пока безальтернативной, трассы М7 Волга.

Сейчас проект трассировки дороги «Москва – Казань» обсуждается в муниципалитетах, по которым она пройдет. И уже на следующей неделе в администрации региона состоится совещание, на котором главы муниципалитетов выскажут свое мнение. Это совещание может стать последним, после которого начнется строительство дороги. И уже через четыре года от Москвы до Казани можно будет с комфортом «долететь» всего за шесть​ ​ с половиной часов.