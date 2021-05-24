Авария произошла 22 мая.

Вечером 22 мая около 18:00 на 120 километре трассы «Владимир-Муром» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Мазда», 1995 года рождения, двигаясь со стороны Владимира в Муром, для обгона выехал на встречку, где протаранил «ВАЗ» под управлением водителя 1997 года рождения.«В результате аварии водитель отечественной машины госпитализирован в больницу, пассажирка 2000 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель «Мазды» и пассажир 1991 года рождения находятся на амбулаторном лечении», - уточнили в пресс-службе УМВД региона.По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Также мы писали, что 23 мая во Владимире четыре человека в аварии на улице Мира.