Ребята стали обладателями восьми золотых медалей, добившись максимального результата.

Ребята стали обладателями восьми золотых медалей, добившись максимального результата.Юные физики из России получили восемь золотых медалей на 21-й Азиатской олимпиаде, прошедшей в Тайване с 17 мая. Соревнования имели дистанционный формат, в них приняли участие более 180 учащихся средних учебных заведений из 23 стран.Как сообщается на сайте Министерства просвещения РФ, юным россиянам удалось обновить абсолютный рекорд по физике.Школьников тренировали и поддерживали представители Министерства просвещения на базе МФТИ. Главным наставником ребят был Артем Воронов, руководили школьниками Виталий Шевченко и Юрий Скаков.По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ребята показали себя достойно и добились выдающихся результатов благодаря качеству новых методик и моделей российского образования, которые нацелены на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет."Наши ученики серьезно заявили о себе в образовательном мировом пространстве", — добавил Кравцов.Он пожелал каждому участнику продолжить своей образовательный, научный, трудовой путь."За медалистами уже начали охоту ведущие российские корпорации и IT-компании", — подвел итог Кравцов.