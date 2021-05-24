С 2018 года удалось ввести в эксплуатацию 22 дома, где по вине застройщиков были сорваны сроки строительства.

В Костромской области все проблемные объекты, строящиеся с привлечением денег дольщиков, находятся на контроле администрации и лично губернатора Сергея Ситникова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.С 2018 года удалось ввести в эксплуатацию 22 дома, где по вине застройщиков были сорваны сроки строительства.«Половина - с использованием регионального механизма предоставления земельных участков инвесторам в части компенсации затрат», - уточнили в администрации Костромской области.Как доложил Сергею Ситникову директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей Кралин, в области строится 82 объекта с долевым участием костромичей, заключено более 1700 договоров.«В реестре проблемных объектов - шесть МКД, по которым заключено 200 договоров. Сроки ввода недвижимости в эксплуатацию нарушены уже более чем на полгода», - доложил госслужащий.При этом благодаря привлечению инвесторов, в июне в Костроме будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Галичской.Достройку ещё двух проблемных объектов ведут сами компании. По дому №9 Б в микрорайоне Новый Город планируется применить механизмы «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».