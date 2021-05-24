Задача к 2035 году увеличить поток гостей в 4,2 раза, а доходы горбюджета — в 15 раз.

Мэрия Владимира во главе с главой города Андреем Шохиным в рамках программы развития ВЭБ.РФ и Московской школы управления «Сколково» представила проект развития туризма «ВладиМир» - гостеприимство Миру». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Идея владимирских чиновников базируется на естественных преимуществах - большое количество исторических памятников и транспортная доступность.«Владимир уже сейчас занимает шестое место в России по объёму туристического потока. Но пока доходы от туризма составляют менее 1 %. Задача к 2035 году увеличить поток гостей в 4,2 раза, а доходы горбюджета — в 15 раз», - подчеркнул Андрей Шохин.К разработке проекта мэрия привлекала общественников и экспертов из различных отраслей.«Проводится большая совместная работа с ВЭБ.РФ, в частности, по проекту строительства до 2022 году новых и современных школ на 1100 мест в Юрьевце, Сновицы-Веризино и на территории ВлГУ», - добавил градоначальник.Ранее мы сообщали, что пять чиновников из Владимирской области примут участие в федеральной образовательной программе по подготовке управленческих кадров. В списке – мэр Владимира Андрей Шохин, вице-губернатор Роман Годунин, а также заместители главы областной столицы Александр Максимов, Дмитрий Норихин и Сергей Сысуев.Уроки пройдут в очном и в онлайн-форматах. Обучение включает в себя стажировку в Европе и Азии. Консультантами выступят специалисты ВЭБ.РФ и эксперты институтов развития по проектам городской экономики.«По итогам обучения в «Сколково» управленческие команды подготовят проект развития городской среды, который сможет претендовать на грант от ВЭБ.РФ», - сообщал в марте 2021 года заместитель владимирского градоначальника Сергей Сысуев.