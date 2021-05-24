Объем средств, которые компания «Т Плюс» направит в теплосетевое хозяйство Владимира, в этом году преодолел планку в полмиллиарда рублей. Эти средства позволят осуществить перекладку 20

Объем средств, которые компания «Т Плюс» направит в теплосетевое хозяйство Владимира, в этом году преодолел планку в полмиллиарда рублей. Эти средства позволят осуществить перекладку 20 километров магистральных и квартальных сетей, а также провести реконструкцию городских котельных, в частности на улице Диктора Левитана, и текущие ремонты трубопровода. Помимо этого, компания направила более 70 миллионов на подготовку