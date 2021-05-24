По данным владимирской Госатоинспекции, за минувшие выходные в области случилось 8 ДТП. 1 человек погиб и 16 получили травмы. 38 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. По вине

По данным владимирской Госатоинспекции, за минувшие выходные в области случилось 8 ДТП. 1 человек погиб и 16 получили травмы. 38 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. По вине одного такого “умника” 22 мая и случилась самая массовая авария во Владимире, которая могла обернуться многочисленной трагедией. На Большой Нижегородской водитель “Хендая” врезался во впереди стоящий на