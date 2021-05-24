Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко возмущен инцидентом, произошедшем в минском аэропорту.

Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко возмущен инцидентом, произошедшем в минском аэропорту.Накануне Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки блогера задержали. При этом сообщения о минировании не подтвердились.Позже экс-министр культуры Белоруссии, представитель оппозиции Павел Латушко опубликовал видео в своем телеграм-канале. Он рассказал, что белорусские диспетчеры приказывали экипажу самолета Ryanairэкстренно сесть в Минске, угрожая, что в случае отказа он будет сбит.По словам Латушко, для этих целей истребитель-перехватчик ВВС Белоруссии МиГ-29 поднялся в воздух. Выполняя маневр, он подал условный сигнал пилотам самолета Ryanair: следуй за мной. Экс-министр культуры Белоруссии отметил, что в таком случае капитан гражданского воздушного судна был обязан подчиниться."Это еще раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества", – заявил Латушко.В телеграм-канале "Пул Первого" сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично отдал приказ посадить самолет Ryanair в аэропорту Минска. Якобы это было сделано ради безопасности и жизни людей.