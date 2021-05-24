По результатам голосования первое место члены жюри отдали работе Вероники Бичаговой из города Владимира.

Общественным советом при УМВД России по Владимирской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». В текущем году на конкурс поступило более 40 работ из всех районов области.Традиционно участниками конкурса стали индивидуальные авторы и творческие коллективы. Мальчишки и девчонки из разных районов 33 региона воплотили в своих игрушках и поделках образы сотрудников полиции разных служб.Членами общественного совета отмечено, что в каждой работе видны старания авторов и желание выдержать ключевую тематику конкурса. Также отмечено многообразие техник и материалов.По результатам голосования первое место члены жюри отдали работе Вероники Бичаговой из города Владимира. Именно эта работа будет представлять Владимирскую область на федеральном этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа».Также среди участников регионального этапа были определены призеры.Ими стали Дарья Шитова из Владимираи ребята из группы «Солнышко» МБДОУ «Детский сад №27» г. Александрова