С 1 июня 2021 года вице-президент «Ростелекома» Денис Лысов перейдет на позицию директора макрорегионального филиала «Центр». На этом посту он сменит Дмитрия Кима, который назначен

С 1 июня 2021 года вице-президент «Ростелекома» Денис Лысов перейдет на позицию директора макрорегионального филиала «Центр». На этом посту он сменит Дмитрия Кима, который назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Основная цель топ-менеджера «Ростелекома» – повысить потенциал компании в самом масштабном по численности населения и количеству регионов федеральном округе страны