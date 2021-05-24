Рассмотрение в первом чтении законопроекта об увеличении до трех лет срока лишения свободы за пьяную езду депутаты Госдумы рассмотрят 25 мая.

Рассмотрение в первом чтении законопроекта об увеличении до трех лет срока лишения свободы за пьяную езду депутаты Госдумы рассмотрят 25 мая.Документ вносит изменения в статью 264–1 УК РФ. Для тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и снова оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения, уголовная ответственность будет усилена.Штраф для таких водителей составит 300-500 тысяч рублей. Максимальный срок лишения свободы вырастет с двух до трех лет. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.В 2019 году вступили в силу поправки об ужесточении ответственности за ДТП по вине пьяного водителя. За причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, в случае гибели человека – до 12 лет, двух и более лиц – до 15 лет.