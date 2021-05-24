На 24 мая от COVID-19 привились более 99500 жителей Владимирской области, более 84 тысяч человек получили второй компонент «Спутника V».

Во Владимире и Александрове 25 мая откроются ещё два пункта вакцинации от коронавируса. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В областном центре иммунизация будет доступна в прививочном кабинете Детской городской поликлиники №1 на Студёной Горе, дом №20 «А». Кабинет работает в будни с 08:30 до 12:00.В Александрове стационарный пункт вакцинации организован в ТЦ«Саша» на улице Ленина, дом №13. Сделать прививку можно будет в будни с 10:00 до 18:00.При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Время и место второго укола следует уточнить у медработника.В регионе развёрнуто 53 пункта вакцинации, работают 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и предприятия.На 24 мая от COVID-19 привились более 99500 жителей Владимирской области, более 84 тысяч человек получили второй компонент «Спутника V».