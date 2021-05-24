Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную пандемию.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную пандемию.аГенеральный директор Всемирной организацииздравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельнуюпандемию.Выступая на 74-й сессии Всемирной ассамблеиздравоохранения, он заявил, что COVID-19 – не единственное заболевание, скоторым не могут пока стравиться мировые светила в области медицины."Совсем скоро мир может накрыть новая пандемия,страшнее коронавируса", – подчеркнул Гебрейесус.Говоря о нынешней пандемии, он особо отметилразобщенность мирового сообщества и нежелание обмениваться имеющимися ресурсамии наработками в области истребления и борьбы с вирусами.Трансляция выступления велась на YouTube-канале ВОЗ."Главным двигателем любой пандемии являетсянеспособность стран и государств сплотиться и делиться имеющимися ресурсами итехнологиями", – отметил гендиректор ВОЗ.Он призвал страны объединиться перед лицом новыхопасных заболеваний и бороться с ними сообща."Если двигаться в том же направлении, тообязательно получишь тот же результат, что был в начале пути – это небезопаснои несправедливо", – добавил Гебрейесус.Как сообщает , пандемия коронавируса унеслажизни более 115 тысяч медицинских работников, среди которых большая часть –врачи.