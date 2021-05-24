Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную пандемию.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную пандемию.
аГенеральный директор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал новую смертельную
пандемию.
Выступая на 74-й сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, он заявил, что COVID-19 – не единственное заболевание, с
которым не могут пока стравиться мировые светила в области медицины.
"Совсем скоро мир может накрыть новая пандемия,
страшнее коронавируса", – подчеркнул Гебрейесус.
Говоря о нынешней пандемии, он особо отметил
разобщенность мирового сообщества и нежелание обмениваться имеющимися ресурсами
и наработками в области истребления и борьбы с вирусами.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале ВОЗ.
"Главным двигателем любой пандемии является
неспособность стран и государств сплотиться и делиться имеющимися ресурсами и
технологиями", – отметил гендиректор ВОЗ.
Он призвал страны объединиться перед лицом новых
опасных заболеваний и бороться с ними сообща.
"Если двигаться в том же направлении, то
обязательно получишь тот же результат, что был в начале пути – это небезопасно
и несправедливо", – добавил Гебрейесус.
Как сообщает , пандемия коронавируса унесла
жизни более 115 тысяч медицинских работников, среди которых большая часть –
врачи.