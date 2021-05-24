Очередную игру своих подопечных Дмитрий Вязьмикин назвал “отвратительной” и “безвольной”. Владимирское “Торпедо” принимало на домашней арене ФК “Звезда” из

Очередную игру своих подопечных Дмитрий Вязьмикин назвал “отвратительной” и “безвольной”. Владимирское “Торпедо” принимало на домашней арене ФК “Звезда” из Санкт-Петербурга. Черно-белые уступили со счетом 1-2. Уже на 18-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота “Торпедо”. Его исполнял новый игрок “Звезды” – Алексей Гасилин, который выступал за “Зенит” и “Зенит-2”, вторую команду немецкого “Шальке 04”,