Слово Новороссия должно произноситься в Москве в политическом смысле, считает историк Александр Васильев.

Слово "Новороссия" должно произноситься в Москве в политическом смысле, считает историк Александр Васильев.Несколько месяцев назад Владимир Путин заявил, что 100 лет назад большевики по непонятным причинам передали территории в адрес квазигосударственных образований, а потом развалили Советский Союз, из-за чего Россия потеряла большие земли. Также российский лидер отметил, что Москва никогда не позволит, чтобы другие страны использовали "щедрые подарки" России для нанесения ей ущерба.Бывший депутат горсовета Одессы и историк Александр Васильев считает, что эти слова должны быть не просто однажды сказанными Путиным, а стать элементом политики Кремля. "Тогда те притязания, о которых мы говорим, просто войдут в фон", – сказал эксперт.В Москве, например, видят разницу между регионами, находящимися в составе Украины, заявил историк. Мол, граждане с ивано-франковской пропиской и граждане с николаевской пропиской – это принципиально разные люди. По мнению Васильева, эти вещи также должны быть отражены в риторике официальных лиц России.Напомним, ранее сообщилось, что Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым. Однако это произойдет только при определенном условии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.