Об этом предупредили в пресс-службе МЧС региона.

ГУ МЧС России по Владимирской области проинформировало о прогнозируемом повышении класса пожарной опасности.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25-27 мая на юго-востоке и в центральных районах области ожидается четвёртый класс пожарной опасности.Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, из-за этого повышаются риски возникновения ЧС, возникновением очагов природных возгораний, переходом огня на жилые дома и хозяйственные постройки, а также пожаров в зоне торфяных месторождений.Жителям рекоментуется предотвратить пал сухой травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.В регионе действует особый противопожарный режим. Любое разведение огня - запрещено.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.Ранее мы сообщали, что на минувшей неделе жителя Суздаля за сжигание мусора во дворе частного дома.