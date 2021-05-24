Прокуратура добивается ремонта участка через суд.

В Муроме местные жители через суд добиваются ремонта дороги.Прокуратура установила, что проезд к жилым домам на улицах Каштановая, Рябиновая, Сиреневая, Радужная в Муроме, возможен только по прилегающему земельному участку.В результате обследования вместе с ГИБДД надзорное ведомство пришло к выводу, что на проезжей части имеются ямы, выбоины, затрудняющие движение автомобилей и пешеходов. При этом местные чиновники не принимают меры к устранению выявленных недостатков.Интересно, что местная власть проигнорировала уже шесть жалоб горожан.«На обращения граждан даны необоснованные ответы», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.Кроме этого, ответ на одно из них дан заявителю по истечении установленного законом срока, за что чиновник, отвечавший на запрос, может получить штраф до пяти тысяч рублей.В результате прокурор Мурома направил в суд заявление с требованием отремонтировать дорожное полотно.Главе округа Евгению Рычкову внесено представление, которое находится на рассмотрении.