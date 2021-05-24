В акциях и рейдах приняли участие дружинники и общественники.

Шестую глобальную неделю безопасности дорожного движения поддержали школьники и общественники в разных районах Владимирской области.В Гороховце к полицейским присоединились воспитанники и преподавательский состав Центра «Семья», а также дружинники. Вместе со сказочным персонажем Карлсоном участники акции призвали не «летать» по дорогам, а строго соблюдать скоростной режим.Воспитанники дошкольных образовательных учреждений Александровского района в течение нескольких дней совместно с сотрудниками ОГИБДД, дружинниками и членами общественного совета при ОМВД России по Александровскому району провели рейды на самых оживленных перекрестках города. Участника дорожного движения напомнили, что разумный выбор скоростного режима и соблюдение ПДД поможет избежать трагедий на дорогах.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителями администрации, дружинниками и СМИ провели тематические встречи со школьниками и рейды в на потенциально опасных аварийных участках города.В Судогде полицейские и волонтеры, взяв тематические плакаты и памятки, рассказали водителям, что превышение скорости является одной из частых причин ДТП, подчеркнув прямую взаимосвязь между снижением скоростного режима и сокращением летальности в случае возникновения аварийной ситуации. Говоря о необходимости внимательного отношения к юным участникам движения, автомобилистов призвали ограничивать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных организаций и на дворовых территориях.Водители в свою очередь поддержали мероприятие и подписывались под плакатом кампании «Улицы для жизни», подчеркивая, что каждый человек может внести личный вклад в обеспечение безопасности пешеходов.