Субсидии распределил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распределил средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Владимирская область из 12,5 млрд рублей получит 538 млн.По информации «Федерального Бизнес журнала», ежегодно размер господдержки будет расти: до 14,5 млрд в 2022 году, а в 2023 составит 19,5 млрд рублей.В 2021 году 33-регион получит наибольшую сумму. Внушительные субсидии также у Башкирии и Краснодарского края. Остальные субъекты получат меньше.