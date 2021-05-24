Военные называют речной переход от Мурома до Волгограда уникальным. За месяц муромские понтонеры пройдут 1800 километров. Переход до Волгограда военные посвятили 80-й годовщине начала Великой

Военные называют речной переход от Мурома до Волгограда уникальным. За месяц муромские понтонеры пройдут 1800 километров. Переход до Волгограда военные посвятили 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В переходе принимают участие понтонные подразделения и отдельная инженерная бригада – всего больше 70 военнослужащих и свыше 50 военных машин, в том числе новейшие буксирно-моторные катера. В ходе