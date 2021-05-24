На подъезде к Гусь-Хрустальному федеральные дорожники начали ремонт дорожного полотна на участке в 13,5 километров. Трасса Р-132 “Золотое кольцо” в Гусь-Хрустальном районе на полгода

На подъезде к Гусь-Хрустальному федеральные дорожники начали ремонт дорожного полотна на участке в 13,5 километров. Трасса Р-132 “Золотое кольцо” в Гусь-Хрустальном районе на полгода может встать в пробках. С 336 по 349 километр дорожники будут ремонтировать дорожное покрытие. 24 мая работы официально стартовали, а закончатся они только 30 ноября. Дорожники отфрезеруют изношенный асфальт, усилят дорожную