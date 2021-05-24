Мероприятие под названием «Русский лес» состоялось между сёлами Лопатицы и Глазово.

В рамках акции «Сад памяти» в Суздальском лесничестве представители обладминистрации, МЧС и мотоклуба «Ночные волки» высадили более шести тысяч саженцев сосны. Мероприятие под названием «Русский лес» состоялось между сёлами Лопатицы и Глазово. Акция была приурочена к памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.Как уточнили в пресс-службе Белого дома, были проведены мероприятия по улучшению санитарной безопасности, благоустроены зоны отдыха.Ранее , что в мероприятии должны принять участие более 200 человек.