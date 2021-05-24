Один из злоумышленников позвонил 75-летней москвичке, проживающей в квартире на Новокузнецкой улице, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у пожилой женщины путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что один из злоумышленников позвонил 75-летней москвичке, проживающей в квартире на Новокузнецкой улице, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Также незнакомец сказал о необходимости передать деньги за непривлечение ее родственницы к ответственности. Взволнованная пенсионерка согласилась и по указанию звонившего передала наличные неизвестному мужчине, который пришел к ней домой. Позже она связалась с дочерью и поняла, что ее обманули. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Международной улице задержали подозреваемых – 36-летнего жителя Подмосковья и 43-летнего москвича. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и возможных соучастников.Сотрудники полиции обращаются к гражданам о необходимости быть бдительными. При телефонном звонке неизвестных лиц с сообщениями о происшествиях с родственниками или знакомыми необходимо проверять данную информацию, прежде чем принимать какое-либо решение. При поступлении подозрительного звонка или СМС рекомендуется незамедлительно обращаться в службу «02» (с мобильного телефона - 102) и не реагировать на просьбы мошенников.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60