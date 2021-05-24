Партия пенсионеров начинает думскую кампанию с Нижнего Новгорода. В столице Поволжья состоялось заседание президиума центрального совета политсилы.

Партия пенсионеров начинает думскую кампанию с Нижнего Новгорода. В столице Поволжья состоялось заседание президиума центрального совета политсилы.С приходом Партии пенсионеров в Госдуму голос молчаливого большинства будет услышан, заявил председатель центрального совета политсилы Владимир Бураков. "47 миллионов российских пенсионеров и те 15 миллионов, кому предстоит стать пенсионерами в ближайшие годы, должны иметь своих достойных представителей на всех уровнях власти», – уверен он.В Партии пенсионеров указали на невысокий уровень жизни тех, кто зависит от социальной поддержки государства. В политсиле посетовали, что тема поддержки пенсионеров не прозвучала в послании президента и отчете правительства.В партии напомнили о повышении пенсионного возраста, введении многочисленных налогов на имущество. Недопустимо сокращать социальные расходы в кризис, убежден Бураков."Идя в большую политику, мы не будем уподобляться тем, кто умеет только критиковать и не намерен заботиться о своих избирателях. Время таких политиков и набившего оскомину популизма должно остаться в прошлом», – сказал он.Партия намерена отстаивать интересы 47 миллионов российских пенсионеров. Принципы социальной справедливости должны стать нормами жизни современного российского общества, резюмировал глава политсилы.Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Также состоятся выборы регионального и местного уровней.