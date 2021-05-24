Евгения Дмитриева объяснила, почему развелась с Андреем Кайковым. Актриса тепло вспоминает бывшего мужа.
Евгения Дмитриева объяснила, почему развелась с Андреем Кайковым. Актриса тепло вспоминает бывшего мужа.
Впервые актриса Евгения Дмитриева пошла под венец в
годы студенчества. В Щепкинском училище актриса познакомилась с Андреем Кайковым – звездой шоу "6 кадров".
Звезда сериала "Не отрекаются любя..." влюбилась в однокурсника. В
свежем интервью Дмитриева призналась, что ее чувства к Кайкову были
"оглушающими".
Кайков не сразу обратил внимание на влюбленную в него
барышню. Три года артист не отвечал взаимностью Евгении. "Потом у нас
завязались отношения. Андрей позвал меня замуж", – рассказала Дмитриева.
Свадьбу играли на малой родине Кайкова – в Брянске. Торжество,
как вспомнила Дмитриева, было веселым. Однокурсники из театрального приехали поздравить жениха и невесту. Родственники пары практически ничего не ели –
смотрели выступления, подготовленные новобрачными.
Брак Дмитриевой и Кайкова просуществовал всего два года и
был бездетным. "Просто мы остыли друг к другу", – отметила артистка. О
наследниках Евгения и Андрей даже не думали. Родители
актрисы серила "Не отрекаются любя..." развод восприняли спокойно.
Евгения Дмитриева к Андрею Кайкову до сих пор испытывает
нежные чувства. Актриса рада, что ее бывший муж обрел счастье с другой.
Напомним, 48-летняя Евгения Дмитриева замужем за 30-летним Владимиром
Киммельманом. У пары есть десятилетний сын Марк и двухлетняя дочь Мария. Андрей
Кайков женат в третий раз. В этом союзе у него родилось два сына. От второй
жены у актера тоже подрастает мальчик.