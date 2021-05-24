Евгения Дмитриева объяснила, почему развелась с Андреем Кайковым. Актриса тепло вспоминает бывшего мужа.

Евгения Дмитриева объяснила, почему развелась с Андреем Кайковым. Актриса тепло вспоминает бывшего мужа.Впервые актриса Евгения Дмитриева пошла под венец вгоды студенчества. В Щепкинском училище актриса познакомилась с Андреем Кайковым – звездой шоу "6 кадров".Звезда сериала "Не отрекаются любя..." влюбилась в однокурсника. Всвежем интервью Дмитриева призналась, что ее чувства к Кайкову были"оглушающими".Кайков не сразу обратил внимание на влюбленную в негобарышню. Три года артист не отвечал взаимностью Евгении. "Потом у насзавязались отношения. Андрей позвал меня замуж", – рассказала Дмитриева.Свадьбу играли на малой родине Кайкова – в Брянске. Торжество,как вспомнила Дмитриева, было веселым. Однокурсники из театрального приехали поздравить жениха и невесту. Родственники пары практически ничего не ели –смотрели выступления, подготовленные новобрачными.Брак Дмитриевой и Кайкова просуществовал всего два года ибыл бездетным. "Просто мы остыли друг к другу", – отметила артистка. Онаследниках Евгения и Андрей даже не думали. Родителиактрисы серила "Не отрекаются любя..." развод восприняли спокойно.Евгения Дмитриева к Андрею Кайкову до сих пор испытываетнежные чувства. Актриса рада, что ее бывший муж обрел счастье с другой.Напомним, 48-летняя Евгения Дмитриева замужем за 30-летним ВладимиромКиммельманом. У пары есть десятилетний сын Марк и двухлетняя дочь Мария. АндрейКайков женат в третий раз. В этом союзе у него родилось два сына. От второйжены у актера тоже подрастает мальчик.