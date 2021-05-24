Гости поздравили ветерана со знаменательной датой и вручили от руководства Отдела полиции по Пресненскому району поздравительный адрес, памятные подарки и букет цветов...

Ветерану Великой Отечественной войны Бондареву Николаю Андреевичу исполнилось 94 года. С днем рождения его пришли поздравить начальник Службы тыла ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы майор внутренней службы Киндулин Александр Михайлович и председатель ветеранской организации ОМВД России по Пресненскому району Лилик Иван Андреевич.Гости поздравили ветерана со знаменательной датой и вручили от руководства Отдела полиции по Пресненскому району поздравительный адрес, памятные подарки и букет цветов.Сотрудники полиции побеседовали с Николаем Андреевичем, который с удовольствием поделился с гостями историей своей жизни. Родился Николай 20 мая 1927 года в деревне Ново-Никольское Пронского района Рязанской области. Учился и работал в колхозе своей деревни. На начало войны ему было 14 лет. В ноябре 1944 года его призвали в ряды Советской армии, было ему на тот период всего 16 с половиной лет. Юноша был направлен на учебу в Рязань. После учебы был направлен на одногодичное обучение в Нижний Тагил в танковую часть №07986. Учился на механика-водителя танка. Затем учился на инструктора вождения танка Т-34-85. Всего прослужил в Нижнем Тагиле 6,5 лет. Демобилизовавшись в 1951 году, Николай поступил на службу в органы внутренних дел рядовым милиционером Краснопресненского РУВД г. Москвы. Прослужил 12 лет в УВО Краснопресненского РУВД. Ушел в отставку в 1983 году в звании старшины милиции, милиционера по охране Госбанка дивизиона отдела вневедомственной охраны Краснопресненского РУВД г. Москвы.Николай Андреевич награжден: медалями – «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «50 лет Советской власти», «70 лет Советской Армии», «За безупречную службу» 3-х степеней, «Отличник милиции» и другими ведомственными наградами.В завершение встречи гости пожелали ветерану сил, здоровья и долголетия, поблагодарив за службу Родине и гражданам.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60