Злоумышленники связали находившихся в помещении мужчин и, угрожая расправой и предположительно пистолетом, стали требовать деньги...

«Сотрудниками ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы, УУР ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительным данным, заявитель находился дома на улице Костякова со своим знакомым. В квартиру позвонил неизвестный и представился курьером доставки. Хозяин открыл дверь, и в квартиру неожиданно ворвались неизвестные лица. Злоумышленники связали находившихся в помещении мужчин и, угрожая расправой и предположительно пистолетом, стали требовать деньги. Испугавшись, хозяин квартиры указал на место хранения денежных средств. Забрав деньги, незнакомцы скрылись. Материальный ущерб составил 960 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы и Московской области полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 24 до 30 лет, один из которых ранее судим.Следствием ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще одного – в виде домашнего ареста.Всем фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29