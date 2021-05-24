В клипах рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, выявили пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и финансовое обогащение. ..

В клипах рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, выявили пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и финансовое обогащение. Соответствующее заключение было сделано по итогам экспертизы, проведённой в рамках административного дела в отношении исполнителя.На прошлой неделе в отношении Валеева было возбуждено административное дело о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета. По версии правоохранителей, она содержалась в текстах и клипах к песням "Розовое вино 2" и "Family", сообщает телеканал "".Представители МВД сообщили, что эксперты сделали заключение о попытке рэпером сформировать у своих слушателей позитивное отношение к употреблению наркотиков с помощью создания хороших образов героев, которые к ним прибегают, передаёт