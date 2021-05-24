По мнению немецкого политолога Александра Рара, президент Украины Владимир Зеленский вредит сам себе, делая громкие заявления.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, президент Украины Владимир Зеленский вредит сам себе, делая громкие заявления.На этой неделе Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Во время выступления президент Украины заявил о необходимости встречи Джо Байдена и Владимира Путина. При этом лидер Незалежной назвал возможные риски таких переговоров: например, снятие американских санкций относительно "Северного потока-2". По мнению Зеленского, это будет личным поражением президента США.Ознакомившись с высказываниями украинского лидера, немецкий политолог Александр Рар нелестно высказался о нем. По мнению эксперта, такими заявлениями лидер Незалежной себя компрометирует. Мол, Владимир Александрович не понимает, что в мире у великих держав есть и другие интересы, кроме Украины. Политологу очевидно, что Западу надоело обсуждать украинскую тему."Видимо, он (Владимир Зеленский – Прим. ред.) не понимает, что такое большая политика", – сказал Рар.Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что намерен провести на Украине референдум по урегулированию ситуацию в Донбассе. Мол, у Киева есть "несколько планов" по прекращению войны на юго-востоке страны. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков идею президента, назвав референдум скальпелем.