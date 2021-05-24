Запрет полетов над территорией Белоруссией будет экономически невыгоден Западу и США, считает политолог Илья Шатилин.

Запрет полетов над территорией Белоруссией будет экономически невыгоден Западу и США, считает политолог Илья Шатилин.По его словам, это можно сравнить "выстрелом себеже в ногу", поскольку пострадаетэкономика, как стран Евросоюза, так и Соединенных Штатов."На Белоруссии запрет никак не отразиться, а вотстраны Европы и США пострадают, особенно ощутят на себе неудобства пассажирыиз-за подорожания авиабилетов", — уточнил Шатилин в интервью радиоSputnik.Он пояснил, что воздушные суда будут делать большойкруг, затрачивая на это больше топлива.С ним согласен политолог, руководитель экспертногосовета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Он считает, что каждаястрана сама должна решать, каким образом задерживать граждан, которые объявленыв розыск.Шатров напомнил о членстве Белоруссии в Интерполе –международной полицейской организации, и о том, что задержанный РоманПротасевич более года находился в международном розыске из-за создания имэкстремистского телеграм-канала NEXTA."Страны Европы должны были давно задержатьПротасевича", — подытожил Шатров.Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, совершающий рейсиз Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, из-засообщения о минировании. Позже стало известно, что среди пассажиров находилсяПротасевич. После проверки документов он был задержан.