Запрет полетов над территорией Белоруссией будет экономически невыгоден Западу и США, считает политолог Илья Шатилин.
Запрет полетов над территорией Белоруссией будет экономически невыгоден Западу и США, считает политолог Илья Шатилин.
По его словам, это можно сравнить "выстрелом себе
же в ногу", поскольку пострадает
экономика, как стран Евросоюза, так и Соединенных Штатов.
"На Белоруссии запрет никак не отразиться, а вот
страны Европы и США пострадают, особенно ощутят на себе неудобства пассажиры
из-за подорожания авиабилетов", — уточнил Шатилин в интервью радио
Sputnik.
Он пояснил, что воздушные суда будут делать большой
круг, затрачивая на это больше топлива.
С ним согласен политолог, руководитель экспертного
совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Он считает, что каждая
страна сама должна решать, каким образом задерживать граждан, которые объявлены
в розыск.
Шатров напомнил о членстве Белоруссии в Интерполе –
международной полицейской организации, и о том, что задержанный Роман
Протасевич более года находился в международном розыске из-за создания им
экстремистского телеграм-канала NEXTA.
"Страны Европы должны были давно задержать
Протасевича", — подытожил Шатров.
Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, совершающий рейс
из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, из-за
сообщения о минировании. Позже стало известно, что среди пассажиров находился
Протасевич. После проверки документов он был задержан.