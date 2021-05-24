Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил СМИ освещать акции протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил СМИ освещать акции протеста.С действиями Лукашенко не согласен первый руководительпостсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. Он, в частности, заявил, что все действия Лукашенко исходят от поддержкиКремля."Белорусский лидер стремится показать, что онкрутой и пользуется поддержкой российского руководства", — подчеркнулШушкевич.В комментарии "Радиоточке НСН" он отметил, что "большего маразма и допустить нельзя", и подчеркнул, что "Лукашенко испортила поддержка России"."Если бы не Москва,Лукашенко не удалось бы допускать вольности и безобразия. Но он до сих пор этоделает, хотя подписанный им очередной указ вряд ли соответствует международнымнормам. Владимир Путин так не может, потому что он высокообразованный человек",— добавил Шушкевич.Он напомнил о подписанном не так давно белорусскимпрезидентом законе о СМИ, согласно которому журналисты не имеют праваучаствовать в массовых мероприятиях и освещать несогласованные протесты. Представителям СМИ запрещено выступать в качествеорганизаторов различных акций.По словам Шушкевича, очередной указ посадитьсамолет Boeing737-800 авиакомпании Ryanairне соответствует международным нормам.