Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил СМИ освещать акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил СМИ освещать акции протеста.
С действиями Лукашенко не согласен первый руководитель
постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. Он, в частности, заявил, что все действия Лукашенко исходят от поддержки
Кремля.
"Белорусский лидер стремится показать, что он
крутой и пользуется поддержкой российского руководства", — подчеркнул
Шушкевич.
В комментарии "Радиоточке НСН" он отметил, что "большего маразма и допустить нельзя", и подчеркнул, что "Лукашенко испортила поддержка России".
"Если бы не Москва,
Лукашенко не удалось бы допускать вольности и безобразия. Но он до сих пор это
делает, хотя подписанный им очередной указ вряд ли соответствует международным
нормам. Владимир Путин так не может, потому что он высокообразованный человек",
— добавил Шушкевич.
Он напомнил о подписанном не так давно белорусским
президентом законе о СМИ, согласно которому журналисты не имеют права
участвовать в массовых мероприятиях и освещать несогласованные протесты. Представителям СМИ запрещено выступать в качестве
организаторов различных акций.
По словам Шушкевича, очередной указ посадить
самолет Boeing
737-800 авиакомпании Ryanair
не соответствует международным нормам.