Белорусский президент Александр Лукашенко рискует вновь разозлить население страны. Такое мнение выразил политический обозреватель Антон Орловский.

Белорусский президент Александр Лукашенко рискует вновь разозлить население страны. Такое мнение выразил политический обозреватель Антон Орловский.Пандемия коронавируса в 2021 году никуда не ушла, несмотря на послабления, которые были допущены в ряде государств. Для того, чтобы можно было свободно перемещаться по миру без существенных ограничений, необходимо достигнуть того этапа, при котором подавляющая часть населения будет вакцинирована от COVID-19.Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно допустил ряд одиозных высказываний на актуальную тему. Батька призвал партнеров по ЕАЭС открыть внутренние границы, следуя примеру Евросоюза.Белорусский главнокомандующий отметил, что люди утомились без возможности совершать выезды. Для обсуждения данной темы более предметно Александр Григорьевич пригласил партнеров посетить Минск.Политический обозреватель Антон Орловский выразил мнение о том, что люди могут расценить как угрозу здоровью. Эксперт убежден, что белорусский президент недооценивает проблему. Открытие границ до сих пор несет очень большие риски для всего человечества.Стремление равняться на Евросоюз Орловский также подверг сомнению. Во многих западных странах эпидемиологическая обстановка остается тревожной, уровень заболеваемости по-прежнему велик.