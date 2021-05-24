На алкоголь владимирцы по 1,3% своего бюджета или 222 рубля в месяц.

Владимирстат опубликовал информацию о ежемесячных расходах жителей Владимирской области на повседневные нужды. Данные актуальны на IV квартал 2020 года.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в среднем владимирцы тратят 17 110 рублей в месяц.У жителей городов затраты на еду составляют 40% от суммы или 6 878,5 рублей. Граждане, проживающие в сёлах, расходуют 44,4 % или 7 597,19 рублей.Расходы на непродовольственные товары одежду, обувь, хозтовары на селе также оказались выше - 41,6% или 7118,09 рублей. У горожан - 34,4% или 5886,11 рублей.При этом селяне экономят на ЖКХ и услугах. Затраты составляют 12,7 % или 2 173,07 рублей. У горожан на коммуналку и прочие услуги уходит 24,1% или 4 123,7 рублей.Интересно, что на алкоголь владимирцы по 1,3% своего бюджета или 222 рубля в месяц.