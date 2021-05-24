23 мая пятилетний мальчик потерял сознание после того, как скатился с водной горки в бассейне одного из фитнес клубов на Авиационной улице на северо-западе Москвы, передает . Причины ..

23 мая пятилетний мальчик потерял сознание после того, как скатился с водной горки в бассейне одного из фитнес клубов на Авиационной улице на северо-западе Москвы, передает "". Причины произошедшего выясняются.Сообщается что ребенка после произошедшего доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, прокуратура Москвы уже начала проверку.