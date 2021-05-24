Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская провела пресс-брифинг по работе над делом задержания журналиста Романа Протасевича.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская провела пресс-брифинг по работе над делом задержания журналиста Романа Протасевича.Бывший кандидат в президенты республики отметила, что правозащитники до сих пор не получили информацию о том, где находится один из основателей телеграм-канала Nexta и в каком он состоянии. Светлана Тихановская не исключила, что задержанный может сейчас подвергаться пыткам сотрудниками спецслужб.По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко лично отдал приказ захватить самолет с журналистом. Тихановская назвала произошедшее "актом государственного терроризма". Она считает, что режим превратил республику в Северную Корею в центре Европы.Тихановская призвала международное сообщество отреагировать на злодеяния властей Белоруссии: ввести новые санкции, исключить страну из Международной организации гражданской авиации и запустить расследование, чтобы все виновные понесли ответственность.Оппозиционер добавила, что не остановится на полумерах. Светлана Тихановская заявила, что все белорусские политзаключенные должны выйти на свободу. Она уверена: политический кризис в республике закончится только при новых свободных выборах президента.Напомним, покинула страну через несколько дней после оглашения итогов голосования 9 августа. В окружении оппозиционера рассказали, что она получала неоднократные угрозы со стороны властей.