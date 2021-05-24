Ранее по инициативе губернатора Сергея Ситникова был введён порядок учёта самостоятельно путешествующих туристов, согласно которому гости костромской губернии при регистрации обязаны сообщать в МЧС маршрут похода.

В администрации Костромской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которой поднимался вопрос обеспечения безопасности туристических групп.Ранее по инициативе губернатора Сергея Ситникова был введён порядок учёта самостоятельно путешествующих туристов, согласно которому гости костромской губернии при регистрации обязаны сообщать в МЧС маршрут похода, ожидаемое время в пути и координаты ответственных лиц.Информация, прежде всего, необходима для безопасности туристов. Однако глава региона попросил упростить порядок оформления, который был несколько зафомализован.Сергей Ситников поручил спасательному ведомству облегчить процедуру и проработать вопрос о регистрации тургрупп по единому номеру телефона 112 или с помощью заявки, отправленной на электронную почту МЧС.