В ходе мероприятия было проверено 40 автовладельцев. На автомобили двоих должников наложены аресты.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району провели совместный рейд с представителями службы судебных приставов. Цель мероприятия – взыскание административных штрафов и напоминание о необходимости их своевременной уплаты.В ходе рейда сотрудники полиции для проведения профилактических мероприятий останавливали автомобили, которые одновременно проверялись по базам должников.В результате мероприятий было проверено 40 автовладельцев. Выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения, а также нарушения, предусмотренные ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). На два автомобиля должников наложены аресты.Полицейские напомнили автолюбителям, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного штрафа правонарушитель не освобождается.Важно!При отсутствии документа либо информации, свидетельствующих об уплате административного штрафа, по истечении срока, установленного для оплаты, постановление о наложении административного штрафа направляется в службу судебных приставов для организации принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель вправе применить меры ограничительного и принудительного характера (временное ограничение на выезд из России, ограничение в праве пользования транспортом, арест на имущество и т.д.).