Согласно нововведению, стандарт допустимой доли расходов на услуги ЖКУ будет зависеть от экономики и климата каждого региона.

Согласно нововведению, стандарт допустимой доли расходов на услуги ЖКУ будет зависеть от экономики и климата каждого региона.Чиновники отмечают, что будет сверх нормы – компенсирует государство. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что данный вопрос должен быть проработан до 1 июля.В настоящий момент в нашей стране действует единая для всех планка в 22%. При этом регионы имеют право ее снижать, если способны компенсировать разницусвоими доходами. Многие полагают, что этот размер завышен. Однако инициативу установить лимит в 15% был отвергнут.Мишустин объяснил, что регионы России самостоятельно решают вопросы субсидирования. Если же просто так выдать субъектам страны средства, проблема не уйдет. В итоге решено, что максимальный процент дохода регионы будут устанавливать сами. Если же из-за сложных условийсубъект не сможет платить больше субсидий, ему даст деньги государство.Ранее стало известно, что, потому что расценки на потребление света считают необоснованными с экономической точки зрения.С таким предложением обратился в правительство Союз потребителей России. Там полагают, что наши соотечественники мало платят за потребление электричества. По мнению авторов инициативы, необходимо постепенно повышать цены на данную статью по тарифам ЖКХ.