Парламентарий намерен обжаловать решение Фемиды.

Первого секретаря обкома КПРФ во Владимирской области Антона Сидорко оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию и проведение первомайского автопробега.Главный коммунист региона признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления.Коммунисты на автомобилях, украшенных партийной символикой разъезжали по Владимиру, дарили людям воздушные шары и возлагали цветы к городским мемориалам.Вице-спикер и лидер компартии в ЗакСобрании уверен в отсутствии состава правонарушения. Парламентарий намерен обжаловать решение суда.