Об этом сообщили в региональном департаменте соцзащиты.

Во Владимирской области свыше 17 тысяч семей с детьми получили выплаты на общую сумму более 861,3 млн рублей. Об этом рассказали в региональном департаменте соцзащиты населения.Родителям перечислены пособие на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 11294 рубля. Деньги получила 10071 семья на сумму 501,2 млн рублей.Также пары получили средства на третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет. Размер субсидии составляет 9588 рублей. Воспользовались мерой поддержки 7384 семьи на сумму 360,2 млн рублей.В Белом доме добавили, что медучреждениями выдано 411 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения. Цикл прошли 253 человека.