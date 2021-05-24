Более 300 вузов и 20 тысяч школ подключились к открытым урокам, 176 спикеров – ученые, государственные деятели, топ-менеджеры крупных компаний, артисты – ответили на более чем 21 тысячу вопросов.

Более 300 вузов и 20 тысяч школ подключились к открытым урокам, 176 спикеров – ученые, государственные деятели, топ-менеджеры крупных компаний, артисты – ответили на более чем 21 тысячу вопросов.К трансляции просветительского марафона "Новое Знание", который проходил в стране с 20 по 22 мая, подключилось более 40 миллионов россиян. В открытых уроках приняли участие высшие учебные заведения и школы.Площадки марафона располагались в восьми российских городах – от Калининграда до Владивостока. Участие приняли школьники 20 тысяч средних учебных заведений, а также студенты и преподаватели 300 вузов."В марафоне приняли участие 176 спикеров – это ученые государственные деятели, топ-менеджеры крупных российских компаний, артисты. Они ответили более чем на 21 тысячу вопросов", — рассказали организаторы мероприятия.По их данным, марафон просмотрели более 40 миллионов пользователей сети интернет.Планируется, что российское общество "Знание" на этой неделе опубликует видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона. Все это будет доступно для большого числа пользователей.По словам генерального директора общества "Знание" Максима Древаля, марафон стал трамплином для последующих шагов превращения организации в современную экосистему для всех заинтересованных в получении новых знаний.Организаторы планируют проводить марафон ежегодно с расчетом на расширение аудитории и на новые области познаний."Главной задачей организаторов будут поиски талантливых молодых людей и поиски ответов на трудные вопросы в различных новейших областях", — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Со временем пул лекторов будет расширен до более чем 10 тысяч, отметил он."Специалисты будут вести очные лекции, а также использовать все преимущества цифровых технологий для работы в режиме онлайн", — подвел итоги Кириенко.Марафон "Новое Знание" проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Города представляли одно из направлений просветительской деятельности: история, культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.Спикерами первого марафона были Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.