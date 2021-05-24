24.05.2021

2021-05-24 16:10:05

Улицы Владимира оказались не приспособлены для велосипедов и самокатов

Все больше владимирцев выбирают альтернативные способы передвижения по городу: велосипеды и электросамокаты. Поэтому остро стоит вопрос безопасности. Готов ли к этому город и сколько велодорожек в областном центре, узнала Юлия Шувалова.



Сергею Горелову велосипед полностью заменил машину. На работу, по делам или на встречу всегда на двух колесах. Даже зимой. В день проезжает больше 30 километров, но такое под силу только спортсменам. Сергей - профессионал.



Сергей Горелов, велосипедист: «Время я всегда четко корректирую. Если мне нужно куда-то доехать, я знаю, что у меня не будет пробок, не будет затраченных лишних минут и секунд. Я приеду всегда вовремя».



Но для любителей проехать по городу на электросамокате или велосипеде может быть небезопасно. Во Владимире нет велодорожек. Пожалуй, только на улице Мира, на проспекте Строителей и улице Соколова-Соколенка есть велопешеходные дорожки. Их общая протяженность - всего 2 километра. Проехать с ветерком и здесь не получится, приходится играть в "шашки".



Анна Нестерова, жительница города Владимира: «-Уступают вам дорогу или все-таки приходится объезжать людей? - Нет, когда нарисовано было прям очень удобно. Уступали и отходили».



В идеале велодорожка должна выглядеть вот так. Ширина от 1,5 до 3 метров. И обязательно должен быть знак. Скорость, которую можно развить превышает 30 км/ч, поэтому пешеходам ходить по ней запрещено. Велодорожка может быть как частью пешеходной зоны, так и частью трассы. Обязательно должно быть предусмотрено двустороннее движение. В пример владимирские велотуристы приводят город Энгельс. По мнению Юлии Медведевой - руководителя велоклуба, такие дорожки можно сделать и у нас.



Ольга Медведева, руководитель туристического клуба, велотурист: «Там построили шикарную велодорожку, которая идет параллельно основной трассе, порядка 20 километров, то есть это отдельно выделенная полоса. Стоят такие питстопы, там есть туалеты, есть, где выкинуть мусор, зарядка для телефонов и электроскутеров».



Велодорожки есть, но в парках и скверах, говорят в администрации Владимира. Но если рассматривать велосипеды и самокаты как средства транспорта, то да - город для этого не приспособлен.



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира: «Проблема есть, о ней городская администрация знает, о ней она думает, но все зависит о законодательной базы, на которую мы должны опираться, а с другой стороны на те возможности финансовые и инфраструктурные, которые есть у города Владимира».



Действительно, в историческом центре - не разгонишься. Но и новые районы Владимира комфортными для велосреды не назовешь. Велодорожек в проектах просто нет. Поэтому все ездят как придется и как позволяет воспитание. Отсюда и ДТП. В опасности и пешеходы, и велосипедисты.



Дмитрий Вялов, велосипедист: «-Честно вам скажу - это очень больная тема, потому что, повторюсь, я попал в аварию в прошлом году. Меня попросту не пропустили на зеленый сигнал светофора и снесли. Очень сильно снесли. - Машиной? - Да».



Еще лет пять назад электросамокаты и велосипеды называли транспортом будущего, сейчас - это уже настоящее. Они не только помогают передвигаться в 5 раз быстрее, чем пешком, но и снижают выброс выхлопных газов, освобождают парковочные места. Но пока городская среда за ними не успевает.



Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Андрей Синягин



"Вести-Владимир"