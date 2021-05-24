В квартире одного из домов в поселке Западный Сосновского района Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка, передает сайт . На теле ребенка были обнаружены обширные налоги. Делом ..

В квартире одного из домов в поселке Западный Сосновского района Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка, передает сайт "". На теле ребенка были обнаружены обширные налоги. Делом занялись следователи.