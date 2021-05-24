В квартире одного из домов в поселке Западный Сосновского района Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка, передает сайт . На теле ребенка были обнаружены обширные налоги. Делом ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2021-v-chelyabinskoj-oblasti-nashli-telo-dvuxletnego-rebenka.html" target="_blank">В Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка</a> - В квартире одного из домов в поселке Западный Сосновского района Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка, передает сайт . На теле ребенка были обнаружены обширные налоги. Делом ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-05-2021-v-chelyabinskoj-oblasti-nashli-telo-dvuxletnego-rebenka.html]В Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка[/url] - В квартире одного из домов в поселке Западный Сосновского района Челябинской области нашли тело двухлетнего ребенка, передает сайт . На теле ребенка были обнаружены обширные налоги. Делом ..