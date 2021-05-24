Наиболее высокие показатели активности – в Московской области и Владивостоке.

Наиболее высокие показатели активности – в Московской области и Владивостоке.В российских регионах проходит предварительное голосование "Единой России". В эти часы работают все электронные участки. Голосование проходит в режиме онлайн, но в некоторых регионах процедура будет смешанной – 30 мая в некоторых городах откроются избирательные участки, где граждане смогут отдать свои голоса за кандидатов.Как рассказал член комиссии «ЕР» по этике, сенатор, трехкратный чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, на утро понедельника, 24 мая, на сайте "Единой России" было зарегистрировано около шести миллионов избирателей и более пяти тысяч кандидатов."В основном это молодежь, члены общественных организаций и волонтеры: каждый третий участник моложе 35 лет, каждый четвертый – депутат. Конкурс довольно высок – 13 человек на место", — подчеркнул он.По словам Карелина, самые высокие показатели зарегистрированы во Владивостоке и Московской области. Именно здесь самый рекордный состав участников – от молодежи до людей уже опытных и проверенных."Эти люди примут в сентябре участие в выборах в качестве кандидатов от партии, а также в выборах депутатов Государственной Думы, Законодательных собраний регионов и органов местного самоуправления населенных пунктов", — добавил Карелин.Он напомнил о том, что процедура передачи ключей электронного шифрования предварительного голосования прошла в Центральном исполнительном комитете партии в воскресенье, 23 мая."Это говорит о том, что главной задачей является безопасность персональных данных участников, а также тайны голосования. Сама система подверглась многоуровневому тестированию специалистами и независимыми IT-экспертами", — отметил Александр Карелин.Вечером того же дня стало известно об атаке хакеров на официальный сайт "Единой России". Взлому подверглись нескольких тысяч компьютеров. Киберпреступниками была предпринята попытка подменить данные о предварительной регистрации членов голосования.Специалисты "ЕР" полагают, что нападавшие преследовали цель – получить как можно больше информации о кандидатах."В этом плане помогли технологии блокчейн, которые обезличивают поступающие голоса, их нельзя удалять или изменять, поэтому преступникам не удались махинации на праймериз. Чтобы подвести итоги, необходимо воспользоваться специальными кодами, которые предварительно были зашифрованы, а сам шифр разбит на несколько частей и размещен на флешках", — пояснили организаторы.Таким образом голосование проходит без помех, а подсчет голосов состоится 30 мая, а окончательный результат огласят в начале июня. Списки кандидатов – представителей "Единой России" на выборах в Государственную думу, а также региональных и муниципальных уровней, будут утверждены на Съезде партии 19 июня."Единая Россия" — единственная партия, формирующая списки кандидатов на выборы различного уровня, опираясь на мнение избирателей и предварительно проводя всенародное голосование.