Фигурант нашел карту в увеселительном заведении, но не стал предпринимать меры к поискам владельца, а забрал её себе.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась местная жительница. Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что накануне хищения проводила время в увеселительном заведении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, определив круг лиц, с которыми контактировала потерпевшая, оперативники установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний житель города Гусь-Хрустальный.Задержанный свою вину признал, пояснив, что нашел банковскую карту на полу в заведении, но не стал предпринимать меры к поискам владельца, а забрал карту себе. Впоследствии фигурант несколько раз использовали её для оплаты покупок в магазинах.В общей сложности со счета пострадавшей были списаны денежные средства в сумме более 11 000 рублей.В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).