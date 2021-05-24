В 2020 году местному главе администрации уже вносилось представление. Нарушения до сих пор не устранены.

Прокуратура Гусь-Хрустального района выявила, что на территории посёлка Золотково 16 из 19 контейнерных площадок не соответствуют требованиям закона.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, контейнеры, расположенные на улицах Советская, Ломоносова, Социалистическая, 40 лет Октября, Мира, Заводская, Кирова, Лесная, Гоголя, Горького, Новая Стройка, Октябрьская, Революции, Пушкина, Горьковские переулки, не оборудованы подъездными путями, бетонным или асфальтовым покрытием, ограждением, а также местом для складирования крупных габаритных отходов.В 2020 году местному главе администрации уже вносилось представление. Нарушения до сих пор не устранены.Межрайонный прокурор устал ждать и обратился в суд с иском. Он требует оборудовать места для сбора ТБО по всем нормам и правилам.